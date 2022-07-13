خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الفلسطيني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، هنأه خلاله بعيد الأضحى المبارك، ونجاح موسم الحج.
كما قدر فخامته عاليًا ما تبذله المملكة من جهود وتسخيرها لكافة الامكانيات خدمةً للحجاج.
وقد شكر خادم الحرمين الشريفين فخامته على ما أبداه من مشاعر أخوية، سائلاً الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.
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