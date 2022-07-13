اخبار الخليج – «الداخلية»: حادث مروري بين عدة سيارات وحافلة على شارع الفاتح بالقرب من ام الحصم

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الداخلية عبر حسابها في «تويتر» عن وجود حادث مروري بين عدة سيارات وحافلة على شارع الفاتح بالقرب من ام الحصم باتجاه شارع الشيخ عيسى بن سلمان. وأكدت ان الجهات المختصة قامت باتخاذ اللازم.

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