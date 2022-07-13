شاهد.. تدفق السيول في مركز سلطانة بين وادي الدواسر ونجران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تدفق السيول في مركز سلطانة بين وادي الدواسر ونجران.
وأوضح الفيديو المتداول، السيول الضخمة التي جربت اليوم، نتيجة الأمطار الغزيرة التي تساقطت على نجران ووادي الدواسر.
كما جرت السيول الضخمة نتيجة الأمطار الغزيرة التي تتساقط على طرق شرورة على أطراف الربع الخالي.
وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدني في الرؤية الأفقية وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير والباحة.
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وأضاف أن الحالة المطرية تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة وكذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية “صحراء الربع الخالي”، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض “وادي الدواسر”, متوقعًا أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، حتى المساء.
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