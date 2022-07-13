“بناتنا قصيرات يا وزير الصحة”..  الإعلامي محمد الشقاء يطالب بدراسة حالة لضمان بناء جيل صحي

محمد بن مسعود - الدمام - تقدم الإعلامي محمد الشفاء بشكوى لوزير الصحة فهد الجلاجل ، مطالباً فيها بالتدخل لعلاج قصر القامة الذي أصبح منشراً لدى بعض الفتيات في المملكة.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، : “جولة واحدة في إحدى الأسواق تكفي لملاحظة قصر قامات كثير من فتياتنا البالغات مع صغر أحجامهن.. يذكر لي زميل أن جهة حكومية تقوم بصرف الزنك منذ 3 عقود عبر مستشفاها لأبناء منسوبيها؛ لينتج عن ذلك جيل صحي وجيد النمو.

تغريدة” الشفاء” أثارت جدلاً واسعاً على موقع “تويتر”، مما جعله ينشر تغريدة جديدة يوضح فيها أنه كان يريد دراسة تلك الحالات لبناء جيل يتمتع بصحة وبنية جسدية لائقة.

أخبار قد تهمك

وتابع : أشكر الجميع تعليقه وتفاعله، والقصد في نهاية الأمر دراسة حالة لضمان بناء جيل صحي ذو بنية جيدة ولائقة ومهيبة -إن صح التعبير- تعكس ما نعيشه حاليًا من نمو واهتمام بجودة الحياة وخاصة (الصحية) التي نعيشها وتسهم بالتالي في مواجهة وتحمل ظروف الحياة من أعمال وغيرها.