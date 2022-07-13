«التسهيلات التجارية» تُعين علي خلف رئيساً تنفيذياً للشؤون المالية

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن منهج الشركة المستمر لاستقطاب المواهب الوطنية ذوي الخبرة، أعلنت شركة البحرين للتسهيلات التجارية عن تعيين السيد علي خلف في منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة.

ومن خلال مسيرته المهنية تبوأ السيد خلف العديد من المناصب القيادية في كبرى الشركات والمؤسسات العالمية، منها Ernst & Young، وكان آخر منصب شغله هو شريكاً في PwC Middle East، وتمتد خبرته في المجال المالي لأكثر من 17 عاماً.

يحمل السيد علي خلف شهادة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) ويحمل كذلك شهادة المحاسب القانوني المعتمد (CPA) وشهادة المحاسب الإسلامي المعتمد (CIPA).

وتعليقاً على التعيين صرح السيد عبدالله بوخوة الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للتسهيلات التجارية “ أنه من دواعي سروري أن أرحب بانضمام السيد علي خلف إلى عائلة الشركة، حيث يؤكد هذه التعيين على التزام مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية في جذب الكوادر الوطنية المميزة لصفوفها، ونفتخر بنسبة البحرنة لدينا في الشركة التي تقدر ب 97.6% وهي من أعلى النسب ضمن الشركات الوطنية في مملكة البحرين. كما عبر السيد بوخوة عن تمنياته للسيد علي خلف بالنجاح و التوفيق في تحقيق الأهداف المرجوة في مسيرته مع الشركة.

وبمناسبة هذا التعيين أعرب السيد علي خلف عن اعتزازه وتقديره لاختياره لهذا المنصب القيادي في شركة وطنية رائدة كشركة البحرين للتسهيلات التجارية، حيث أكد على تطلعه إلى المساهمة في مسيرة نمو وتطور عمل الشركة، بجانب تحقيق رؤى الشركة المستقبلية وأهدافها.