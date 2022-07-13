خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التونسي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً اليوم، من أخيه فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية.
وهنأ فخامته، خادم الحرمين الشريفين بعيد الأضحى المبارك، معبراً عن شكره على ما تقدمه المملكة من خدمات وتيسير لحجاج بيت الله الحرام.
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن تقديره لفخامته على مشاعره الأخوية، مؤكداً حرص المملكة وتسخيرها الإمكانات كافة لراحة الحجاج، داعياً الله أن يتقبل من الحجاج حجهم.
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