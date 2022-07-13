شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فشل العرض القطري.. سواريش يحسم مصير بدر بانون مع الأهلي المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اتخذ البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي المصري قراره النهائي والأخير بشأن مستقبل الدولي المغربي بدر بانون وذلك بعد فشل إنتقاله لصفوف فريق نادي قطر القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

سواريش يحسم مستقبل بدر بانون مع الأهلي المصري

سواريش وبدر بانون

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن إدارة النادي الأهلي متمثلة في رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب قد إستقرت على الاحتفاظ بخدمات بانون في صفوف الفريق بناء على توصية من المدير الفني الذي يرغب في الحكم على مستوى جميع الأجانب دفعة واحدة لتحديد الراحلين خلال الميركاتو الحالي.

وسبق وأن كان بانون على بعد خطوة واحدة فقط من الانتقال لصفوف فريق نادي قطر القطري والرحيل عن النادي الأهلي قبل أن تفشل الصفقة وتتوقف في الأمتار الأخيرة وذلك بسبب وجود بعض المشكلات فيما يخص البنود التعاقدية حول المقابل المادي الذي سيتم الحصول عليه من جانب الإدارة الحمراء.

سواريس يؤجل حسم مصير أجانب الأهلي

يُذكر ان سواريش سبق وأن أبلغ إدارة النادي الأهلي برغبته في تأجيل مناقشة مصير جميع المحترفين خلال الوقت الراهن وبالأخص الثلاثي المغربي بدر بانون، والجنوب أفريقي بيرسي تاو، والموزمبيقي لويس ميكيسوني.

كما أوصى بضرورة أن يتم البت في الملف عقب الانتهاء من كافة المباريات المتتالية والمتلاحقة على مستوى بطولة الدوري المصري بجانب كأس مصر حيث يستعد الأهلي لخوض المباراة النهائية أمام الزمالك في نهائي نسخة كأس مصر 2020-2021 يوم الحادي والعشرين من يوليو الجاري.

أهداف مباراة الأهلي وفيوتشر

يُذكر أن الأهلي قد نجح في العودة لسكة الانتصارات بالفوز على فريق نادي فيوتشر يوم أمس بنتيجة 4-0 في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.