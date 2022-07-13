شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. فرمان جارسيا يقرب ثلاثي النصر من الرحيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي النصر السعودي طلب لإدارة العالمي برئاسة مسلي آل معمر خلال الساعات القليلة الماضية بضرورة التخلص من ثلاثة لاعبين في الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بسبب عدم حاجته إليهم.

جارسيا يطالب إدارة النصر بالتخلص من ثلاثة لاعبين

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن النصر بدأ موسم الانتقالات الصيفية بالتعاقد مع الظهير الأيسر الإيفواري غيسلان كونان من الدوري الفرنسي بجانب ضم الدولي الكولومبي دافيد أوسبينا حارس مرمى نابولي الإيطالي السابق للدفاع عن عرين العالمي الموسم القادم.

قبل أن تخرج صحيفة “ سعودي ” وتؤكد بأن جارسيا قد أمر إدارة النصر بضرورة التخلص من ثلاثة لاعبين وهم الحارس وليد عبد الله حيث لن يكون قادرًا على منافسة أوسبينا في مركز الحراسة بجانب محمد قاسم الظهير الأيسر بعد ضم كونان والثالث هو المهاجم الدولي السعودي عبد الفتاح آدم.

وأضافت الصحيفة بأن الإدارة تحاول مؤخرًا إقناع الثلاثي ببيعهم لأي من الأندية الأخرى أو فسخ تعاقدهم بصورة نهائية بالتراضي وذلك للإستفادة من عملية رحيلهم حتى يمكنهم تسجيل باقي اللاعبين من الصفقات الجديدة.

النصر يكثف تدعيم صفوفه للمنافسة على الألقاب

يُذكر أن إدارة نادي النصر تحاول التعاقد مع الكثير من الصفقات المميزة خلال الفترة القادمة من أجل العودة لسكة الإنتصارات من جديد والنجاح في المنافسة على جميع الألقاب الممكنة سواء محلية أو قارية عقب الخروج صفر اليدين الموسم الماضي.