جامعة أم القرى تبدأ القبول والتسجيل ..هنا الموعد والإجراءات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

حددت عمادة القبول والتسجيل بجامعة أم القرى يوم الثلاثاء الموافق 20 / 12 / 1443هـ موعداً لانطلاقة المرحلة الأولى من عملية القبول واختيار التخصصات لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس انتظام للعام الدراسي الجامعي الجديد 1444هـ ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 28 / 12 / 1443 هـ، فيما سيكون يوم الأربعاء الموافق 05 / 01 / 1444 هـ موعداً لإعلان نتائج الترشيح المبدئي للقبول مع تأكيد القبول من قبل المرشحين وذلك حتى يوم الجمعة الموافق 07 / 01 / 1444 هـ.

وخصصت الفترة من يوم الأربعاء الموافق 12 / 01 / 1444 هـ حتى يوم 15 / 01 / 1444 هـ تنفيذ المرحلة الثانية من عملية التسجيل المتمثلة في القبول على برامج السنة التأهيلية المسائية والدبلومات المدفوعة ، وتحديد يوم الثلاثاء الموافق 18 / 01 / 1444 هـ إعلان نتائج ترشيح القبول مع فتح المجال لإكمال إجراءات القبول حتى يوم السبت الموافق 22 / 01 / 1444 هـ.

ودعت الجامعة جميع خريجي الثانوية العامة وأولياء أمورهم لحضور معرض تخصصات المستقبل الجديد لقبول عام 1444 هـ , الذي يتزامن مع إقامة الحفل الختامي لأعمال مشروع إعادة الهيكلة الأكاديمية لتحديث واستحداث البرامج والمزمع إقامته يوم الثلاثاء الموافق 20 / 12 / 1443 هـ من العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً وذلك بقاعة الملك سعود بالمدينة الجامعية بالعابدية.