اخبار الخليج – اتصال هاتفي بين جلالة الملك المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين

محمد بن مسعود - الدمام - جرى اتصال هاتفي هذا اليوم بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله، حيث هنأ جلالته خلاله خادم الحرمين الشريفين بعيد الأضحى المبارك، ونجاح موسم حج هذا العام.
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره لجلالة الملك المعظم على مشاعره وتهنئته الأخوية، سائلاً الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن الجميع صالح الأعمال.
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