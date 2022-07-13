تحت رعاية أمير الباحة.. انطلاق فعاليات مهرجان العسل الدولي 14 الجمعة القادم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الباحة

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، تنطلق فعاليات مهرجان العسل الدولي 14, الذي تنظمه جمعية النحالين التعاونية وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالباحة خلال الفترة من 16 – 30 من شهر ذي الحجة الجاري، وذلك بمقر جمعية النحالين التعاونية بمحافظة بلجرشي.

ويتضمن المهرجان انطلاق المؤتمر الدولي الرابع للجمعية العربية لتربية النحل يومي 19 و 20 ذي الحجة بفندق المنتزه الوطني ببلجرشي ، الذي يناقش أحدث ما توصل له العلم في مجال تربية النحل واستخراج العسل وسيركز على التطبيقات والتقنيات الحديثة التي يستفيد منها النحالون مباشرة، حيث سيقدم 46 ورقة علمية لخبراء ومشاركين من 35 دولة وذلك في خمسة محاور رئيسة تشمل غش العسل وجودته-الاستخدامات الطبية والغذائية لمنتجات النحل – تحسين سلالة النحل وتربية الملكات – صحة النحل وتغذيته – الممارسات الجيدة للحفاظ على النخل وزيادة إنتاجه.

كما سيشهد المهرجان انطلاق منتدى النحالين الوطني الثاني, بالإضافة لعدد من الدورات التدريبية ، ومعرضاً خاصاً بالعسل يضم العديد من العارضين للعسل وأدوات النحل ومستلزمات تربيته ، وعشر جهات حكومية مشاركة بأجنحة في المعرض، كما ستٌنظم جائزة الشيخ علي المجدوعي لدعم صناعة العسل ، وكذلك مسابقة الشيخ سالم القاسم ومسابقة جمعية النحالين التعاونية.

ويقام مهرجان العسل الدولي الرابع عشر لأول مرة بمقر جمعية النحالين التعاونية والذي سيتم افتتاحه بالتزامن مع افتتاح المؤتمر الدولي ومنتدى النحالين الوطني الثاني ومشاريع الجمعية التي تتمثل في المجمع التجاري والسكني، ومركز الزوار والمبيعات، ومعهد جمعية النحالين التعاونية الدولي للتدريب.