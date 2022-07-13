انخفاض ملحوظ في معدلات الإصابة .. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 480 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، كما تم تسجيل حالتي وفاة نتيجة الإصابة بالفايروس ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 9225 . كما سجلت 598 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 786,220 حالة. وأوضحت أن عدد جرعات لقاح (كورونا) المعطاة وصلت إلى 66,700,629 جرعة. أخبار قد تهمك

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