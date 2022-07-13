سحب رعدية .. تنبيه من “الأرصاد” لسكان منطقة نجران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تشكل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، وحبونا، وثار، ويدمة.
وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـسادسة مساءً.
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