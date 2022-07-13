خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية مصر العربية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم، من أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره لفخامته على تهنئته ومشاعره الصادقة، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والأمة الإسلامية جمعاء بالنماء والخير.