شكرا لقرائتكم خبر عن علماء باكستان: نجاح موسم الحج يعكس مكانة المملكة وريادتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس مجلس علماء باكستان الأمين العام للمجلس العالمي لتعظيم الحرمين الشريفين الشيخ طاهر محمود الأشرفي، أن نجاح موسم الحج لهذا العام، هو بمثابة رسالة محبة وسلام لشعوب العالم تعكس سماحة الدين الحنيف وشهادة نجاح لشعوب الأمة الإسلامية بأكملها، وهو نجاح يعكس مكانة المملكة العربية السعودية وقدراتها المميزة وقيادتها وجهودها الكبيرة وخدماتها العظيمة للإسلام والمسلمين وعنايتها الفائقة بشؤون الحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين، وتكشف للعالم النتائج المبهرة.

وقال: نؤكد للجميع بأن شعب باكستان محب بصدق وإخلاص للمملكة وقيادتها، ويثمن دور المملكة الأساسي ومبادراتها المهمة للدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية وحرص المملكة الدائم على تقديم أفضل وأشمل وأكمل الخدمات لبيت الله الحرام وتهيئته لعشرات الملايين من الحجاج والمعتمرين طوال العام والتركيز على تعظيم الحرمين الشريفين، وأن حجاج باكستان الذين وفقهم الله تعالى لأداء الفريضة خلال هذا العام 1443، يشكرون الله تعالى على توفيقه وإعانته للمملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة للقيام بهذا الواجب العظيم، ويشكرون خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله - على توجيهاتهم التي أثمرت إنجازات كبيرة لخدمة الإسلام والمسلمين والحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين، ويشيدون بالخدمات التي قدمتها لهم جميع القطاعات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن خلال وجودهم في المشاعر المقدسة والمسجد الحرام والمسجد النبوي.

ونوه بدور القيادة الرشيدة ومجهوداتها المتواصلة لضمان تسهيل رحلة الحج ومساعدة الحجاج على أداء فريضتهم بكل أمن وأمان وطمأنينة وخلو الحج من الأوبئة والأمراض المعدية، ناقلاً شكر وتقدير وامتنان حجاج باكستان وسرورهم بما شاهدوه من إنجازات وخدمات ومشروعات وتطوير شامل وتسهيلات ودعم مباشر لضيوف الرحمن، وجهود رجال الأمن والمسؤولين والمختصين ومقدمي الخدمات وحجم عنايتهم بضيوف الرحمن، مؤكدا أن العنوان البارز لمنظومة أعمال وبرامج الحج يتمثل في التطوير المستمر.