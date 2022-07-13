شاهد .. غرق 7 أطفال بينهم 6 أشقاء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات لقي 7 أطفال في مصر حتفهم غرقا، في بلدة القرنة غربي محافظة الأقصر بصعيد مصر، وذلك وفقا لما ذكرت وسائل إعلام محلية، الأربعاء. وأوضحت التقارير أن بين الغرقى الصغار 6 أشقاء، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ النهري انتشلت جثث الأطفال، والذين كانوا قد قضوا إثر انقلاب دراجة نارية بثلاثة علاجات “تروسيكل” كانوا يستقلونها. وكان على متن تلك الدراجة قبل سقوطها في الترعة 10 أشخاص هم رجل يقودها ومعه زوجته وأولادهم الستة. وكان على متن ذلك “التروسيكل” أيضا والدة السائق وطفل صغير آخر من أقاربه. واستطاعت فرق الإنقاذ إنقاذ السائق وزوجته ووالدته، بينما قضى الأطفال غرقًا.

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