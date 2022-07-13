نجاح عمليتي زرع قلبي خنزيرين لشخصين ميتين دماغياً

محمد بن مسعود - الدمام - في‭ ‬خطوة‭ ‬تقرب‭ ‬البشرية‭ ‬من‭ ‬هدف‭ ‬طويل‭ ‬الأجل‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬أعضاء‭ ‬الخنازير‭ ‬للبشر‭ ‬لحل‭ ‬مشكلة‭ ‬نقص‭ ‬الأعضاء‭ ‬البشرية،‭ ‬أعلن‭ ‬باحثون،‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬أن‭ ‬جراحين‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬نيويورك‭ ‬نجحوا‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬قلبي‭ ‬خنزيرين‭ ‬مُعدلين‭ ‬وراثيا‭ ‬لشخصين‭ ‬ميتين‭ ‬دماغيا‭.‬

عملا‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي

وقال‭ ‬الجراحون‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي،‭ ‬إن‭ ‬القلبين‭ ‬عملا‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬طبيعي‭ ‬دون‭ ‬دلائل‭ ‬على‭ ‬رفضهما‭ ‬خلال‭ ‬التجارب‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬شهري‭ ‬يونيو‭ ‬حزيران‭ ‬ويوليو‭ ‬تموز‭.‬

جاءت‭ ‬التجارب‭ ‬عقب‭ ‬وفاة‭ ‬رجل‭ (‬57‭ ‬عاما‭) ‬بمرض‭ ‬عضال‭ ‬في‭ ‬القلب‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬آذار‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أجريت‭ ‬له‭ ‬عملية‭ ‬تاريخية‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬بشهرين‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬ماريلاند‭ ‬باعتباره‭ ‬أول‭ ‬شخص‭ ‬يجري‭ ‬عملية‭ ‬زرع‭ ‬قلب‭ ‬خنزير‭ ‬مُعدل‭ ‬وراثيا‭.‬

وما‭ ‬زالت‭ ‬أسباب‭ ‬فشل‭ ‬هذا‭ ‬القلب‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬غير‭ ‬واضحة‭.‬

بروتوكول‭ ‬مراقبة‭ ‬معزز

كما‭ ‬قال‭ ‬الباحثون‭ ‬إن‭ ‬جامعة‭ ‬نيويورك‭ ‬اشترت‭ ‬قلبي‭ ‬الخنزيرين‭ ‬اللذين‭ ‬عدلتهما‭ ‬شركة‭ ‬ريفيفيكور‭ ‬وفحصتهما‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬الفيروسات‭ ‬باستخدام‭ ‬بروتوكول‭ ‬مراقبة‭ ‬معزز‭.‬

ولم‭ ‬يظهر‭ ‬في‭ ‬القلبين‭ ‬أي‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬فيروس‭ ‬خنزير‭ ‬يسمى‭ ‬الفيروس‭ ‬المضخم‭ ‬للخلايا‭ ‬في‭ ‬الخنازير‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬اكتشافه‭ ‬في‭ ‬دم‭ ‬رجل‭ ‬ماريلاند‭ ‬وربما‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬وفاته‭.‬

4‭ ‬تعديلات‭ ‬وراثية

في‭ ‬حين،‭ ‬أجريت‭ ‬أربعة‭ ‬تعديلات‭ ‬وراثية‭ ‬على‭ ‬الخنزيرين‭ ‬لمنع‭ ‬رفض‭ ‬القلبين‭ ‬والنمو‭ ‬غير‭ ‬العادي‭ ‬للعضوين،‭ ‬كما‭ ‬أجريت‭ ‬ستة‭ ‬تعديلات‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬أوجه‭ ‬عدم‭ ‬التوافق‭ ‬بين‭ ‬الخنازير‭ ‬والبشر‭.‬

وكان‭ ‬الباحثون‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬نيويورك‭ ‬قد‭ ‬أجروا‭ ‬أيضا‭ ‬عملية‭ ‬زرع‭ ‬كليتي‭ ‬خنزيرين‭ ‬لشخصين‭ ‬ميتين‭ ‬دماغيا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭.‬

ويعتقد‭ ‬الباحثون‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬بأن‭ ‬زرع‭ ‬الأعضاء‭ ‬الخارجية‭ ‬أكثر‭ ‬أمانا‭ ‬في‭ ‬المتوفين‭ ‬دماغيا‭ ‬مقارنة‭ ‬بالمرضى‭ ‬الأحياء،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬أكثر‭ ‬فائدة‭ ‬لأنه‭ ‬يمكن‭ ‬أخذ‭ ‬عينات‭ ‬وإجراء‭ ‬فحوصات‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭.‬