“مدني الرياض” ينقذ امرأة احتُجزت عقب حادث وميض لحظي بسبب تسرب الغاز

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض باشر “مدني الرياض” اليوم حادث اشتعال وميضي في منزل بحي الملك فيصل بسبب تسرب الغاز. ووفق مديرية الدفاع المدني: نتج عن الحادث حالة احتجاز امرأة، وتم إنقاذها ونقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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