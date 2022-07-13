أمير الباحة يرفع الشكر لولي العهد على إطلاق وتدشين المرحلة الثانية لتطوير المساجد التاريخية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الباحة

عدّ صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، مشروع محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بأنه يجسد اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – بالمساجد التاريخية ضمن برنامج “إعمار المساجد التاريخية” لما لها من مكانة عظيمة في الدين الإسلامي، إضافة إلى كونها أحد أهم معالم التراث العمراني الحضاري، وللأصالة في طابعها المعماري الأصيل، وما تمثله المساجد المشمولة بالبرنامج من عمق تاريخي وثقافي واجتماعي.

ورفع سموه باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر والتقدير لسمو ولي العهد – حفظه الله – بمناسبة تدشين سموه المرحلة الثانية لمشروع تطوير ‫المساجد التاريخية التي تشمل 30 مسجداً في مختلف مناطق ‫المملكة من ضمنها مسجد بمنطقة الباحة، مؤكداً أن هذه البلاد ولله الحمد قامت على أساس واضح وهو الكتاب والسنة وخدمة بيوت الله والعناية بها.

ودعا سمو أمير منطقة الباحة الله تعالى أن يجزي سمو ولي العهد خير الجزاء على هذه المبادرة الميمونة، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأن يديم علينا وعلى بلادنا نعمة الأمن والاستقرار.