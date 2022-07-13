اخبار الخليج – دراسة بجامعة البحرين تبحث تطبيق المعيار المحاسبي الدولي «8» للإفصاح عن القطاعات التشغيلية

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت دراسة بجامعة البحرين عن وجود ارتباط إيجابي بين خصائص الشركة (حجم الشركة وجودة المراجع الخارجي) ومستوى تطبيق المعيار المحاسبي الدولي لإعداد التقارير المالية الخاص بالإفصاح عن القطاعات التشغيلية IFRS 8 “Operating Segments”. بينما أظهرت الدراسة أن هذا الارتباط سلبي للخصائص الأخرى للشركة كدرجة تعقيد الشركة وربحيتها.
وتعد هذه الدراسة واحدة من أولى الدراسات التي تبحث في مدى تطبيق المعيار الدولي الثامن لإعداد التقارير المالية IFRS 8 “Operating Segments” وعلاقته بخصائص الشركة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتم إصدار المعيار في نوفمبر من عام 2006 ليحل محل المعيار السابق IAS 14 «Segment Reporting» والخاص بالإفصاح القطاعي.
وقدمت الدراسة طالبة الماجستير في المحاسبة من كلية إدارة الأعمال، هديل يحيى الوادعي، تحت عنوان «خصائص الشركة وتطبيق المعيار المحاسبي لقطاعات التشغيل (المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 8): أدلة من دول مجلس التعاون الخليجي».
وبحثت الدراسة العلاقة بين خصائص الشركة، ودرجة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 8، الخاص بالإفصاح عن القطاعات التشغيلية، باستخدام عينة من الشركات المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، كما بحثت مدى تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية في دول مجلس التعاون.
وأوصت الطالبة بأن تشمل الدراسات المستقبلية بعض الخصائص الأخرى للشركات، وبعض المتغيرات المستقلة الأخرى التي لم يتم تضمينها في هذه الدراسة، وكذلك ضرورة أن تغطي الدراسات المستقبلية إطاراً زمنيا أطول، وتقترح استخدام آليات مختلفة لقياس تنفيذ المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية.
وتكونت لجنة لمناقشة من الأستاذ المشارك بقسم المحاسبة الدكتور عبدالمحسن محمد دسوقي مشرفاً، والأستاذة المشاركة في القسم نفسه الدكتورة هالة إلياس ممتحنة داخلية، والأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود الدكتور أحمد زكريا عصيمي ممتحناً خارجياً.
المصدر: الصخير- جامعة البحرين (خديجة عبدالسلام)
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