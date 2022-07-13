اخبار الخليج – دراسة بجامعة البحرين تبحث تطبيق المعيار المحاسبي الدولي «8» للإفصاح عن القطاعات التشغيلية

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬بجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬ارتباط‭ ‬إيجابي‭ ‬بين‭ ‬خصائص‭ ‬الشركة‭ (‬حجم‭ ‬الشركة‭ ‬وجودة‭ ‬المراجع‭ ‬الخارجي‭) ‬ومستوى‭ ‬تطبيق‭ ‬المعيار‭ ‬المحاسبي‭ ‬الدولي‭ ‬لإعداد‭ ‬التقارير‭ ‬المالية‭ ‬الخاص‭ ‬بالإفصاح‭ ‬عن‭ ‬القطاعات‭ ‬التشغيلية‭ ‬IFRS 8‭ ‬“Operating Segments”‭. ‬بينما‭ ‬أظهرت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الارتباط‭ ‬سلبي‭ ‬للخصائص‭ ‬الأخرى‭ ‬للشركة‭ ‬كدرجة‭ ‬تعقيد‭ ‬الشركة‭ ‬وربحيتها‭. ‬

وتعد‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أولى‭ ‬الدراسات‭ ‬التي‭ ‬تبحث‭ ‬في‭ ‬مدى‭ ‬تطبيق‭ ‬المعيار‭ ‬الدولي‭ ‬الثامن‭ ‬لإعداد‭ ‬التقارير‭ ‬المالية‭ ‬IFRS 8‭ ‬“Operating Segments”‭ ‬وعلاقته‭ ‬بخصائص‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭. ‬وتم‭ ‬إصدار‭ ‬المعيار‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬ليحل‭ ‬محل‭ ‬المعيار‭ ‬السابق‭ ‬IAS 14‭ ‬‮«‬Segment Reporting‮»‬‭ ‬والخاص‭ ‬بالإفصاح‭ ‬القطاعي‭. ‬

وقدمت‭ ‬الدراسة‭ ‬طالبة‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬المحاسبة‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال،‭ ‬هديل‭ ‬يحيى‭ ‬الوادعي،‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬خصائص‭ ‬الشركة‭ ‬وتطبيق‭ ‬المعيار‭ ‬المحاسبي‭ ‬لقطاعات‭ ‬التشغيل‭ (‬المعيار‭ ‬الدولي‭ ‬لإعداد‭ ‬التقارير‭ ‬المالية‭ ‬8‭): ‬أدلة‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‮»‬‭. ‬

وبحثت‭ ‬الدراسة‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬خصائص‭ ‬الشركة،‭ ‬ودرجة‭ ‬تطبيق‭ ‬المعيار‭ ‬الدولي‭ ‬للتقارير‭ ‬المالية‭ ‬رقم‭ ‬8،‭ ‬الخاص‭ ‬بالإفصاح‭ ‬عن‭ ‬القطاعات‭ ‬التشغيلية،‭ ‬باستخدام‭ ‬عينة‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬كما‭ ‬بحثت‭ ‬مدى‭ ‬تطبيق‭ ‬المعيار‭ ‬الدولي‭ ‬لإعداد‭ ‬التقارير‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭. ‬

وأوصت‭ ‬الطالبة‭ ‬بأن‭ ‬تشمل‭ ‬الدراسات‭ ‬المستقبلية‭ ‬بعض‭ ‬الخصائص‭ ‬الأخرى‭ ‬للشركات،‭ ‬وبعض‭ ‬المتغيرات‭ ‬المستقلة‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تضمينها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة،‭ ‬وكذلك‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬تغطي‭ ‬الدراسات‭ ‬المستقبلية‭ ‬إطاراً‭ ‬زمنيا‭ ‬أطول،‭ ‬وتقترح‭ ‬استخدام‭ ‬آليات‭ ‬مختلفة‭ ‬لقياس‭ ‬تنفيذ‭ ‬المعيار‭ ‬الدولي‭ ‬لإعداد‭ ‬التقارير‭ ‬المالية‭. ‬

وتكونت‭ ‬لجنة‭ ‬لمناقشة‭ ‬من‭ ‬الأستاذ‭ ‬المشارك‭ ‬بقسم‭ ‬المحاسبة‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالمحسن‭ ‬محمد‭ ‬دسوقي‭ ‬مشرفاً،‭ ‬والأستاذة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬القسم‭ ‬نفسه‭ ‬الدكتورة‭ ‬هالة‭ ‬إلياس‭ ‬ممتحنة‭ ‬داخلية،‭ ‬والأستاذ‭ ‬المشارك‭ ‬بجامعة‭ ‬الملك‭ ‬سعود‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬زكريا‭ ‬عصيمي‭ ‬ممتحناً‭ ‬خارجياً‭. ‬

‭ ‬