اخبار الخليج – سمو الشيخ عيسى بن سلمان يلتقي عددا من منتسبي سلاح البحرية الملكي البحريني في الولايات المتحدة

محمد بن مسعود - الدمام - أكد‭ ‬سمو‭ ‬الرائد‭ ‬بحري‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬المتميزة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصديقة‭ ‬،‭ ‬وما‭ ‬تستند‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬أسسٍ‭ ‬راسخة‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة‭ ‬،‭ ‬منوهًا‭ ‬سموه‭ ‬بأهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬لاسيما‭ ‬المجال‭ ‬العسكري‭ ‬و‭ ‬الدفاعي،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬والتطلعات‭ ‬المشتركة‭.‬

‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬ضباط‭ ‬و‭ ‬ضباط‭ ‬صف‭ ‬وأفراد‭ ‬سلاح‭ ‬البحرية‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬حيث‭ ‬نقل‭ ‬سموه‭ ‬لهم‭ ‬تحيات‭ ‬وتهاني‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬بمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى‭ ‬المبارك‭.‬

وأشاد‭ ‬سموه‭ ‬بمستوى‭ ‬الجاهزية‭ ‬المشرف‭ ‬والكفاءة‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬وصل‭ ‬إليها‭ ‬منتسبو‭ ‬سلاح‭ ‬البحرية‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني،‭ ‬وما‭ ‬يحرصون‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬تفانٍ‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬المهام‭ ‬والواجبات‭ ‬الموكلة‭ ‬إليهم،‭ ‬معربًا‭ ‬سموه‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لجهودهم‭ ‬المبذولة،‭ ‬وتمنياته‭ ‬لهم‭ ‬بدوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬