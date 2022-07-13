اخبار الخليج – سمو الشيخ عيسى بن سلمان يلتقي عددا من منتسبي سلاح البحرية الملكي البحريني في الولايات المتحدة

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محمد بن مسعود - الدمام - أكد سمو الرائد بحري الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة على عمق العلاقات التاريخية المتميزة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ، وما تستند إليه من أسسٍ راسخة من العمل والتنسيق المشترك بين البلدين على كافة الأصعدة ، منوهًا سموه بأهمية مواصلة العمل على تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات لاسيما المجال العسكري و الدفاعي، بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة.
جاء ذلك لدى لقاء سموه بحضور الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية مع عدد من ضباط و ضباط صف وأفراد سلاح البحرية الملكي البحريني في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث نقل سموه لهم تحيات وتهاني حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وأشاد سموه بمستوى الجاهزية المشرف والكفاءة العالية التي وصل إليها منتسبو سلاح البحرية الملكي البحريني، وما يحرصون عليه من تفانٍ في أداء المهام والواجبات الموكلة إليهم، معربًا سموه عن شكره وتقديره لجهودهم المبذولة، وتمنياته لهم بدوام التوفيق والنجاح.
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