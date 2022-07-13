اخبار دوليه – السجاد الأحمر وبطاريات الصواريخ لاستقبال الرئيس الأمريكي بمطار بن غوريون في إسرائيل

محمد بن مسعود - الدمام - من المنتظر أن يتم استقبال الرئيس الأمريكي في مطار بن غوريون في إسرائيل بالسجاد الأحمر وإطلاقات ترحيبية من بطاريات الصواريخ.
حيث تحول المكان إلى ساحة استعراض للقدرات الجوية الإسرائيلية، وذلك بعد إلغاء العرض الذي كان مقررا في قاعدة بالماحيم الجوية.
وفي وقت سابق، غادر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الثلاثاء، الولايات المتحدة متجها نحو الشرق الأوسط، في أول زيارة له لهذه المنطقة بصفته رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.
ومن المقرر أن تكون إسرائيل المحطة الأولى في زيارة بايدن للمنطقة، والتي سيزور خلالها أيضا الأراضي الفلسطينية ثم السعودية.
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