اخبار دوليه – السجاد الأحمر وبطاريات الصواريخ لاستقبال الرئيس الأمريكي بمطار بن غوريون في إسرائيل

محمد بن مسعود - الدمام - من‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬استقبال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬بن‭ ‬غوريون‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬بالسجاد‭ ‬الأحمر‭ ‬وإطلاقات‭ ‬ترحيبية‭ ‬من‭ ‬بطاريات‭ ‬الصواريخ‭.‬

حيث‭ ‬تحول‭ ‬المكان‭ ‬إلى‭ ‬ساحة‭ ‬استعراض‭ ‬للقدرات‭ ‬الجوية‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬إلغاء‭ ‬العرض‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مقررا‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬بالماحيم‭ ‬الجوية‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬غادر‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن،‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬متجها‭ ‬نحو‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬زيارة‭ ‬له‭ ‬لهذه‭ ‬المنطقة‭ ‬بصفته‭ ‬رئيسا‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬إسرائيل‭ ‬المحطة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬بايدن‭ ‬للمنطقة،‭ ‬والتي‭ ‬سيزور‭ ‬خلالها‭ ‬أيضا‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ثم‭ ‬السعودية‭.‬