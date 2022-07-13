شكرا لقرائتكم خبر عن مطار جدة: انحراف طائرة عن المدرج أثناء الهبوط ولا إصابات عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - حركة الإقلاع والهبوط لم تتأثر مطلقاً بالحادث

أوضحت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، أن طائرة 400 Gulfstream تعرضت لانحراف على مدرج 34 L A5 صباح اليوم الأربعاء الساعة 8:10 من دون أن تسجل أي إصابات ولله الحمد بين الطاقم الذي كان على متنها وهم 5 أفراد.

وأكدت إدارة المطار أن فرق الطوارئ باشرت الحادث على الفور، حيث يقوم فريق المختص، بالتحقيق عن تفاصيل الحادثة وتحديد أسبابها، مؤكدة أن حركة الإقلاع والهبوط لم تتأثر مطلقاً بالحادث.