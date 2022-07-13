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مطار جدة: انحراف طائرة عن المدرج أثناء الهبوط ولا إصابات عاجل

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الدمام - شريف احمد - - حركة الإقلاع والهبوط لم تتأثر مطلقاً بالحادث

أوضحت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، أن طائرة 400 Gulfstream تعرضت لانحراف على مدرج 34 L A5 صباح اليوم الأربعاء الساعة 8:10 من دون أن تسجل أي إصابات ولله الحمد بين الطاقم الذي كان على متنها وهم 5 أفراد.

وأكدت إدارة المطار أن فرق الطوارئ باشرت الحادث على الفور، حيث يقوم فريق المختص، بالتحقيق عن تفاصيل الحادثة وتحديد أسبابها، مؤكدة أن حركة الإقلاع والهبوط لم تتأثر مطلقاً بالحادث.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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