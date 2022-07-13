شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مقيم ومخالف لجمعهما أموالا وتحويلها إلى خارج المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت شرطة منطقة الرياض على مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لتعاونهما مع أشخاص من الجنسية ذاتها خارج المملكة وإرسال رسائل احتيالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدعون فيها أن لديهما حالات إنسانية داخل المملكة تستدعي المساعدة المالية وطلب تحويلها عبر حساب بنكي، ومن ثم تحويل الأموال إلى الخارج، وضبط بحوزتهما (17,500) ريالٍ، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.