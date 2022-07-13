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ضبط مقيم ومخالف لجمعهما أموالا وتحويلها إلى خارج المملكة

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الدمام - شريف احمد - قبضت شرطة منطقة الرياض على مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لتعاونهما مع أشخاص من الجنسية ذاتها خارج المملكة وإرسال رسائل احتيالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدعون فيها أن لديهما حالات إنسانية داخل المملكة تستدعي المساعدة المالية وطلب تحويلها عبر حساب بنكي، ومن ثم تحويل الأموال إلى الخارج، وضبط بحوزتهما (17,500) ريالٍ، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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