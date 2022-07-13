يعود تاريخها إلى 1947.. تداول صورة نادرة لأشهر مرشدين للنفط بـ”أرامكو” على متن طائرة إلى الخرج  

محمد بن مسعود - الدمام - تداول مغردون على موقع “تويتر”، صورة نادرة يعود تاريخها إلى العام 1947 حيث تظهر الصورة كلا من خميس بن رمثان وسعيد بن مصير وجورج رنتز وهم على متن طائرة من الظهران إلى الخرج.

ومن لا يعرف خميس وسعيد -رحمهما الله- فهما اثنين من أشهر الأدلة والمرشدين في اكتشاف النفط، أما جورج فكان رئيس قسم البحوث العربية والترجمة في شركة أرامكو السعودية .

ولد بن رمثان بين تلال الصحراء فحفظ ترابها، وعلم خريطة المملكة وميز الطرق، فعمل مع شركة تنقيب النفط دليلًا رسميًا ومكلفًا من قبل حكومة المملكة من عام 1934م،فاختاره الملك عبد الله بن عبد العزيز لمرافقة وفد الجيولوجيين الوافدين، ليكون بمثابة دليلا ويصطحبهم في رحلتهم لاكتسشاف أماكن تواجد النفط في صحراء المملكة، وبدأوا مهمتهم من منطقة الدمام.

واعتمد الجيولوجيون الأمريكيون الأوائل على البدو لإرشادهم من مكان إلى آخر، لتمر خمسة أعوام من الحفر والتنقيب بلا جدوى، حتى يأس الجيولوجيين من العثور على بئر نفطي، وأصبحت جهودهم بمثابة البحث عن الابره في كوم قش، أخفقوا مرة بعد أخرى، البئر رقم 1 كان خاويا وكذلك 2 و3 وصولا لرقم 6، لم يبد أي وجود لنفط.