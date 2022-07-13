لن تصدق.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول المانجو يومياً!

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كشفت دراسة حديثة، أن الأشخاص الذين تناولوا نصف كوب من المانجو 4 مرات في الأسبوع شهدوا انخفاضًا بنسبة 23٪ في التجاعيد العميقة بعد شهرين، وذلك بفضل الثمار الغنية بالبيتا كاروتين ومضادات الأكسدة، وكلاهما يمكن أن يؤخرا تلف الخلايا ويساعدان في الحفاظ على الجلد يبدو شابًا.

ويحتوي المانجو على مادة البوليفينول التي لها خصائص مقاومة للسرطان، وفقًا للدراسات، فإن هذه المادة تحمي أجسامنا من الإجهاد التأكسدي المرتبط بعدة أنواع من السرطان، حيث تم الكشف أنه من بين العديد من الخلايا السرطانية، فهو الأكثر فعالية في الوقاية من سرطان الثدي، وهو أكثر الأنواع شيوعًا بين النساء.

وتعد المانجو غنية أيضًا باللوتين والزياكسانثين، لا يساعد ذلك في الحفاظ على صحة أعيننا فحسب، بل في الوقاية من أمراض العيون المزمنة، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين أ، والتي تساعد في علاج جفاف العين والعمى الليلي.

وتعتبر المانجو غني أيضًا بالألياف الغذائية ومركبات الأميليز، وهي مفيدة لجهازنا الهضمي، هذه تساعد في تكسير جزيئات الطعام الكبيرة حتى يتمكن الجسم من امتصاصها بسهولة، على هذا النحو، يمكن أن يساعدنا أيضًا في تجنب الإمساك المزمن.

وتبين أن تناول المانجو يقلل من نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، لكن حتى مرضى السكري لا يزالون قادرين على إدراجه في وجباتهم الغذائية، وتحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض مقارنة بالفواكه مثل البطيخ أو الموز، لذلك يمكن لمرضى السكر تناولها من خلال التأكد من أن الأجزاء حوالي نصف كوب.

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واتضح أن المانجو غنية أيضًا بفيتامين سي، وهذه تساعد في إعادة نمو الشعر والحفاظ على ترطيبه وبنيته، ويساعد فيتامين سي أيضًا في إنتاج الكولاجين الذي يبني بروتينات الشعر ويمنع تساقطه حتى أن بذورها تحصل عليها بعد تناولها تستخدم في صنع زبدة المانجو التي تستخدم في منتجات ترطيب الشعر.

ويساهم طعم المانجو الحلو والحامض قليلاً في هذا العامل، كما أنه غني بفيتامين B6 الذي يساعد في تخفيف الغثيان، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد العناصر الغذائية الموجودة فيها في نمو الجنين، ويساعد تضمينها في نظامك الغذائي أيضًا في التغلب على فقر الدم المرتبط بالحمل.

ووفق موقع “Health line” فإن ثمرتان صغيرتان أو ثمرة كبيرة، أي ما يعادل 330 جراما فقط، لضمان الاستفادة من القيمة الغذائية، دون التعرض لأضرار الإفراط في تناولها.