بـ 44 مئوية.. الأحساء وحفر الباطن أعلى درجة حرارة بالمملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ لافتًا إلى تسجيل الأحساء وحفر الباطن 44 درجة. وسجلت مدينتا أبها والباحة الدرجةَ الأدنى بـ17 مئوية، وسجلت الوجه وجدة ونجران والقنفذة أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 90% وأكد المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن كلًّا الدمام وبريدة والخرج سجلت 43 درجة مئوية، ثم المدينة والعلا ورفحاء 42 درجة. وحول درجات الحرارة الصغرى، سجلت نجران وطريف والقريات 20 درجة. أخبار قد تهمك

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