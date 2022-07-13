غير مبالٍ بشائعات تستهدفه وأسرته.. “الأمير عبد العزيز بن فهد” شعلة من الأعمال الخيرية لا تنطفئ

محمد بن مسعود - الدمام - الرياض – المناطق:

‏انفرد الأمير عبدالعزيز بن فهد، وهو أصغر أبناء الملك فهد، بنجومية الفترة الأخيرة منذ شهر رمضان المبارك المنصرم وحتى موسم الحج، بسبب كثافة أعماله الخيرية، حيث استحق بجدارة أن يكون بعد خادم الحرمين وسمو ولي عهده، فاعل الخير الأول، الأمر الذي أشعل مختلف وسائل التواصل الاجتماعي طوال الأشهر المنصرمة بقصائد مديح وشكر وامتنان، أغلبها من أشخاص بسطاء أنقذهم الأمير الشاب إما من المرض أو السجن أو حتى إيقاف الخدمات.

مشاهير كثر وأبرزهم الفنان المعروف فايز المالكي نشروا على حساباتهم بمنصات التواصل الاجتماعي ، قصة شاب أصابه السرطان العام الماضي حتى أقعده المرض، فتكفل الأمير عبدالعزيز بن فهد بعلاجه في الخارج – وبفضل الله- تم شفاؤه.. وفور عودته استقبله الأمير في قصره في مشهد إنساني عظيم أبكى كل من شاهده.

‏وغير تميزه في الأعمال الخيرية، عادة ما يكون عبدالعزيز بن فهد مادة خصبة في وسائل التواصل، فكثيرًا ما قرأنا شائعات حول وفاته، ومرات حول ثروته ورحلاته حول العالم، وسكنه في منهاتن، ومزاعم حول مروره بأزمة نفسية، وأنه كان معتقلًا، وأن أرصدته وأرصدة زوجته مجمدة، والكثير من الأنباء التي لا يلقي لها الأمير “عبد العزيز” بالا أو اعتبارًا ويمضي يتجول في الشوارع والمدن ويدخل بيوت الفقراء ويلتقي عامة الناس في الشوارع ويتبرع لهم ويلتقط الصور معهم بكل بساطة.

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‏تقول إحدى القصص أن شابًا جامعيًا وجد الأمير “عبدالعزيز” بالصدفة في احد فروع مطعم ماكدونالدز بجدة فطلب من الأمير ابتعاثه للدراسة فتم الاتصال به لاحقًا بالموافقة، وبالفعل سافر هذا الشاب وبات اليوم من أفضل القيادات الشابة في شركات الاتصالات، وكم حكى طلبة مبتعثون في الولايات المتحدة عن هبات سخية منحها لهم بدون إعلام أو أضواء أو سابق معرفة.

‏ولمن لا يعرف الأمير عبد العزيز فهو من مواليد عام 1973 درس الابتدائية والمتوسطة والثانوية بمدارس الرياض للبنين والبنات الاهلية وحصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الملك سعود العام 1993م.

‏تقلد الأمير عبدالعزيز بن فهد العديد من المناصب سابقًا حتى وصل إلى منصب رئيس ديوان مجلس الوزراء إضافة إلى منصبه كوزير دولة وعضو مجلس وزراء، وله العديد من الاستثمارات حول العالم لا يعرف منها علنًا سوى حصته في عملاق المقاولات الشهير سعودي أوجيه بالشراكة مع الراحل رفيق الحريري، وحصته في عملاق الإعلام العربي مجموعة MBC.

‏ والدته الأميرة الجوهرة بنت إبراهيم بن عبد العزيز ال إبراهيم وكان جدها عبد العزيز ال إبراهيم من القادة في حروب الملك عبد العزيز، كما شغل والدها عدة مناصب آخرها منصب أمير الباحة.. وهو متزوج من الأميرة العنود بنت فيصل بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود. وله ابنتان الجوهرة ولطيفة في السابعة والسادسة من العمر.