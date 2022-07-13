للرجال والنساء.. وظائف شاغرة لدى “الخطوط الجوية”.. رابط التقديم

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني بوابة التوظيف، عن فتح باب التوظيف في مجال الخدمة الجوية لحملة الثانوية فأعلى. وأوضحت أن المسمى الوظيفي المطلوب هو طاقم الخدمة الجوية، وفقا للشروط التالية. 1- شهادة الثانوية العامة فأعلى. 2- لا يقل عمر المتقدمين عن 20 عاماً ولا يزيد عن 30 عاماً (بالتقويم الميلادي). 3- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابة). 4- اجتياز اختبارات ومراحل القبول المقررة بالسعودية. أخبار قد تهمك 5- أن يكون الطول متوافقا مع الوزن وفقاً لمعايير الخطوط السعودية. 6- اختبار مركز (قياس) كفايات اللغة الإنجليزية (STEP) بدرجة لا تقل عن 72. وأشارت إلى أن التقديم متاحا من الآن من خلال المواقع 1- للرجال: ( اضغط هنا ) 2- للنساء: ( أضغط هنا)

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