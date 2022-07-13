مصر ترفع أسعار الوقود المحلي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قالت وزارة البترول المصرية في بيان إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت اليوم الأربعاء سعر الوقود المحلي إلى ثمانية جنيهات (0.4244 دولار) للتر البنزين 80، و9.25 جنيه (0.4907 دولار) للتر البنزين 92، و10.75 جنيه (0.5703 دولار) للتر البنزين 95، و7.25 جنيه لكل من السولار والكيروسين.

وبذلك يرتفع سعر بنزين 80 وبنزين 92 والسولار بواقع 0.50 جنيه بينما يرتفع بنزين 95 بواقع جنيه، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا.