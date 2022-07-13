لا يهاب اللقاحات.. متحور أوميكرون الجديد أسرع من سابقيه

محمد بن مسعود - الدمام - وسط‭ ‬التوصيات‭ ‬الطبية‭ ‬الجديدة‭ ‬بضرورة‭ ‬تلقّي‭ ‬المسنّين‭ ‬والفئات‭ ‬الأكثر‭ ‬ضعفاً‭ ‬جرعة‭ ‬ثانية‭ ‬معزّزة‭ ‬للمناعة‭ ‬ضدفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬خصوصاً‭ ‬مع‭ ‬تزايد‭ ‬الإصابات‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬أكد‭ ‬خبراء‭ ‬صحيون‭ ‬أن‭ ‬المتحور‭ ‬الفرعي‭ ‬BA.5‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬أوميكرون‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬الانتشار‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬بين‭ ‬الناس‭ ‬سواء‭ ‬كانوا‭ ‬محصنين‭ ‬باللقاحات‭ ‬أو‭ ‬تعافوا‭ ‬مؤخرا‭ ‬من‭ ‬المرض‭.‬

في‭ ‬التفاصيل،‭ ‬أوضح‭ ‬كبير‭ ‬المستشارين‭ ‬الطبيين‭ ‬الأميركيين‭ ‬ورئيس‭ ‬مراكز‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الأمراض‭ ‬والوقاية‭ ‬منها‭ ‬أنتوني‭ ‬فاوتشي،‭ ‬خلال‭ ‬إحاطة‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض،‭ ‬أن‭ ‬المتحور‭ ‬الفرعي‭ ‬الجديد‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬الانتشار‭ ‬بسرعة،‭ ‬وأنه‭ ‬قد‭ ‬تسبب‭ ‬بنحو‭ ‬60‭% ‬من‭ ‬الإصابات‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

ميزة‭ ‬انتقال‭ ‬أسرع‭ ‬من‭ ‬سابقه

كما‭ ‬أضاف‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬متحور‭ ‬متتال‭ ‬له‭ ‬ميزة‭ ‬انتقال‭ ‬أسرع‭ ‬من‭ ‬سابقه،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬إصابة‭ ‬الشخص‭ ‬بالفيروس‭ ‬خلال‭ ‬الموجات‭ ‬الأولى‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬الثانية،‭ ‬تمنع‭ ‬عنه‭ ‬الحماية‭ ‬مع‭ ‬الموجة‭ ‬الحالية،‭ ‬وذلك‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬إندبندنت‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬فاوتشي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السلالات‭ ‬الجديدة‭ ‬ستستمر‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬تهديد‭ ‬للمجتمع‭ ‬طالما‭ ‬استمر‭ ‬الفيروس‭ ‬في‭ ‬الانتشار‭ ‬دون‭ ‬رادع‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬أحد‭ ‬أسباب‭ ‬انتشار‭ ‬السلالات‭ ‬الجديدة‭ ‬لأوميكرون‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬التهرب‭ ‬من‭ ‬الأجسام‭ ‬المضادة‭ ‬وعدم‭ ‬قدرة‭ ‬اللقاحات‭ ‬الحالية‭ ‬على‭ ‬مواجهتها،‭ ‬بحسب‭ ‬قوله‭.‬

ارتفاع‭ ‬ملحوظ

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬كان‭ ‬شهد‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬ملحوظا‭ ‬في‭ ‬نسب‭ ‬الإصابات‭.‬

بدوره،‭ ‬نصح‭ ‬خبراء‭ ‬المركز‭ ‬الأوروبي‭ ‬للوقاية‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬السارية‭ ‬ومكافحتها‭ ‬بعدم‭ ‬إهمال‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬المضادات‭ ‬الفيروسية‭ ‬والمضادات‭ ‬أحادية‭ ‬النسيلة‭ ‬لعلاج‭ ‬الحالات‭ ‬الخطرة،‭ ‬التي‭ ‬لوحظ‭ ‬انخفاض‭ ‬في‭ ‬استخدامها‭ ‬مع‭ ‬انتشار‭ ‬اللقاحات،‭ ‬وما‭ ‬نشأ‭ ‬عنه‭ ‬من‭ ‬اعتقاد‭ ‬واسع‭ ‬بأنها‭ ‬كافية‭ ‬وحدها‭ ‬للحماية‭ ‬من‭ ‬الأعراض‭ ‬الخطرة‭.‬

كما‭ ‬قال‭ ‬الخبراء‭ ‬إن‭ ‬معظم‭ ‬الوفيات‭ ‬التي‭ ‬سجلت‭ ‬بين‭ ‬الملقحين‭ ‬كانت‭ ‬لأشخاص‭ ‬مصابين‭ ‬بأمراض‭ ‬مزمنة‭ ‬أو‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬أو‭ ‬خلل‭ ‬في‭ ‬جهاز‭ ‬المناعة‭.‬