اخبار الخليج – د. المضحكي تهنئ رؤساء ومشرفي فرق جامعة البحرين الفائزة والمتأهلة بمسابقة إنجاز البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت رئيسة جامعة البحرين الدكتورة جواهر بنت شاهين المضحكي، يوم الخميس (5 يوليو 2022م)، رؤساء الفرق الفائزة والمتأهلة في مسابقة مؤسسة «إنجاز البحرين» السنوية الرابعة عشرة لرواد الأعمال الشباب، وكذلك المشرفين على الفرق، للعام 2021/2022.
ورحبت د. المضحكي بمشرفي ورؤساء الفريقين الفائزين، وهما: فريق ميراج (Mirage)، الفائز بجائزة «التميز في التكنولوجيا» برعاية خدمات أمازون ويب، وفريق «Reqahwa»، الفائز بجائزة «أفضل منتج «، ومن رؤساء الفرق المتأهلة، وهي: فريق (Maktabat)، وفريق (Digit Budget)، وفريق (Warmed)، وفريق «Edn to Art».
عبرت رئيسة جامعة البحرين، عن الدور المهم والحيوي الذي تقوم به إنجاز البحرين في توفير منصة لتشجيع الشباب ودعمهم، والرسالة الشبابية التي حرصت رئيسة مجلس إدارة إنجاز البحرين سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، على إيصالها للشباب على مرّ السنين، حيث شارك في هذا البرنامج منذ بدايته مئات الآلاف من طلبة المدارس والجامعات، كما أثنت على تفاني طلبة جامعة البحرين وجهودهم في عرض أفكار وحلول ريادية قيمة، متمنية لهم التوفيق في المنافسة الإقليمية وتمثيلهم مملكة البحرين في مسابقة رواد الأعمال الشباب الإقليمية التي تنظمها مؤسسة إنجاز العرب سنوياً، وخصت بالشكر المشرفين الذين أعطوا من وقتهم وجهدهم وخبراتهم العلمية والعملية للطلبة، بما ساعدهم على تخطي الصعوبات، والوصول إلى هذا المستوى المشرف.
وحضر التكريم المشرفون على الفرق الستة، وهم: الدكتورة ريم سلطان، والدكتور غدير إسماعيل، وأحمد ميرو من كلية إدارة الأعمال من كلية تقنية المعلومات من جامعة البحرين، وأحمد المنصوري من STC، وريم مرهون من بنك الكويت الوطني، وفاطمة فردان من بنك ABCـ، وابتسام بن غريب، الذين أبدوا إعجابهم بروح الفريق والحماس المنقطع النظير الذي أبداه الطلبة، وتصميمهم على الإتيان بأفكار غير تقليدية في مشاريعهم. في الوقت الذي عبر الطلبة أيضاً عن فخرهم لانتمائهم لجامعة البحرين، وما أكسبتهم إياه من روح المبادرة والقيادة، ووقفت وراء أحلامهم لتحويلها إلى حقيقة.
ومن جانبها أثنت مديرة مركز حاضنة الأعمال في جامعة البحرين ومنسقة برامج إنجاز البحرين في الجامعة الدكتورة إسراء أحمد ولي، على روح العمل الجماعي والإبداعي التي يبديها طلبة الجامعة سنوياً، والأمر الذي يدفع بهم للتميز والفوز المستمر والتأهل للمراحل التنافسية التالية. وقالت إن جامعة البحرين عملت دائماً – من خلال إدارتها – على توفير متطلبات الفرق الطلابية المشاركة، من حيث توفير الخبراء، وأماكن الاجتماعات، والتسهيلات اللوجستية، الأمر الذي ييسر للطلبة المشاركين تنفيذ أفكارهم برؤاهم الخاصة.
وجدير بالذكر أن عمل فريق (Mirage)، على مشروع يقوم بتحويل العالم الافتراضي إلى واقع، من خلال إنشاء صورة ثلاثية الأبعاد، تعرض عبر الهولوغرام صوراً ومقاطع فيديو ثنائية الأبعاد من شاشة مسطحة، كأشكال ثلاثية الأبعاد، أكثر جاذبية وتسلية للمشاهدة.
كما عمل فريق (Reqahwa) على مشروع إعادة تدوير القهوة، بأخذ بقايا القهوة التي سينتهي بها المطاف إلى سلة المهملات، واعتبارها مورداً قيماً يعاد استخدامه، لصنع منتجات مبتكرة، تعود بالنفع على الناس والبيئة.
وبالنسبة للفرق المتأهلة، فقد طرح فريق «إدن للفن-Edn to Art» مشروع إنشاء شركة رقمية لبيع المنتجات الفنية ذات الجودة العالية، بأسعار معقولة، لدعم الإنتاج المحلي، وتقدم فريق (Digit Budget) بمنصة إلكترونية لخلق تجربة تسوق ممتعة وسهلة للعميل والتشجيع على التحكم بالميزانية وتقليل الإنفاق، وفريق (Maktabat) بمنصة رقمية تربط القارئ بجميع المكتبات المحلية من خلال تطبيق واحد، وفريق (WARMED) بجهاز يعمل على تسخين القهوة وإبقائها دافئة لمدة 25 دقيقة.
المصدر: الصخير – جامعة البحرين (خديجة عبدالسلام)
قد يهمك أيضاً :-
- لا يهاب اللقاحات.. متحور أوميكرون الجديد أسرع من سابقيه
- أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم.. واليورو يتعافى بعد تراجع أمام الدولار
- ألمانيا: سنوقف شراء الفحم الروسي في أغسطس والنفط في ديسمبر
- ألمانيا: سنوقف شراء الفحم الروسي في أغسطس والنفط في ديسمبر
- في كاليفورنيا.. مصنعو الأسلحة النارية سيواجهون القانون
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – د. المضحكي تهنئ رؤساء ومشرفي فرق جامعة البحرين الفائزة والمتأهلة بمسابقة إنجاز البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.