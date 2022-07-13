اخبار الخليج – د. المضحكي تهنئ رؤساء ومشرفي فرق جامعة البحرين الفائزة والمتأهلة بمسابقة إنجاز البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت‭ ‬رئيسة‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الدكتورة‭ ‬جواهر‭ ‬بنت‭ ‬شاهين‭ ‬المضحكي،‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ (‬5‭ ‬يوليو‭ ‬2022م‭)‬،‭ ‬رؤساء‭ ‬الفرق‭ ‬الفائزة‭ ‬والمتأهلة‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬مؤسسة‭ ‬‮«‬إنجاز‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬السنوية‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭ ‬لرواد‭ ‬الأعمال‭ ‬الشباب،‭ ‬وكذلك‭ ‬المشرفين‭ ‬على‭ ‬الفرق،‭ ‬للعام‭ ‬2021‭/‬2022‭. ‬

ورحبت‭ ‬د‭. ‬المضحكي‭ ‬بمشرفي‭ ‬ورؤساء‭ ‬الفريقين‭ ‬الفائزين،‭ ‬وهما‭: ‬فريق‭ ‬ميراج‭ (‬Mirage‭)‬،‭ ‬الفائز‭ ‬بجائزة‭ ‬‮«‬التميز‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا‮»‬‭ ‬برعاية‭ ‬خدمات‭ ‬أمازون‭ ‬ويب،‭ ‬وفريق‭ ‬‮«‬Reqahwa‮»‬،‭ ‬الفائز‭ ‬بجائزة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬منتج‭ ‬‮«‬،‭ ‬ومن‭ ‬رؤساء‭ ‬الفرق‭ ‬المتأهلة،‭ ‬وهي‭: ‬فريق‭ (‬Maktabat‭)‬،‭ ‬وفريق‭ (‬Digit Budget‭)‬،‭ ‬وفريق‭ (‬Warmed‭)‬،‭ ‬وفريق‭ ‬‮«‬Edn to Art‮»‬‭. ‬

عبرت‭ ‬رئيسة‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬عن‭ ‬الدور‭ ‬المهم‭ ‬والحيوي‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬منصة‭ ‬لتشجيع‭ ‬الشباب‭ ‬ودعمهم،‭ ‬والرسالة‭ ‬الشبابية‭ ‬التي‭ ‬حرصت‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬على‭ ‬إيصالها‭ ‬للشباب‭ ‬على‭ ‬مرّ‭ ‬السنين،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬منذ‭ ‬بدايته‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬طلبة‭ ‬المدارس‭ ‬والجامعات،‭ ‬كما‭ ‬أثنت‭ ‬على‭ ‬تفاني‭ ‬طلبة‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬وجهودهم‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬أفكار‭ ‬وحلول‭ ‬ريادية‭ ‬قيمة،‭ ‬متمنية‭ ‬لهم‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬الإقليمية‭ ‬وتمثيلهم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬الشباب‭ ‬الإقليمية‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬مؤسسة‭ ‬إنجاز‭ ‬العرب‭ ‬سنوياً،‭ ‬وخصت‭ ‬بالشكر‭ ‬المشرفين‭ ‬الذين‭ ‬أعطوا‭ ‬من‭ ‬وقتهم‭ ‬وجهدهم‭ ‬وخبراتهم‭ ‬العلمية‭ ‬والعملية‭ ‬للطلبة،‭ ‬بما‭ ‬ساعدهم‭ ‬على‭ ‬تخطي‭ ‬الصعوبات،‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬المستوى‭ ‬المشرف‭. ‬

وحضر‭ ‬التكريم‭ ‬المشرفون‭ ‬على‭ ‬الفرق‭ ‬الستة،‭ ‬وهم‭: ‬الدكتورة‭ ‬ريم‭ ‬سلطان،‭ ‬والدكتور‭ ‬غدير‭ ‬إسماعيل،‭ ‬وأحمد‭ ‬ميرو‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬وأحمد‭ ‬المنصوري‭ ‬من‭ ‬STC،‭ ‬وريم‭ ‬مرهون‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني،‭ ‬وفاطمة‭ ‬فردان‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬ABCـ،‭ ‬وابتسام‭ ‬بن‭ ‬غريب،‭ ‬الذين‭ ‬أبدوا‭ ‬إعجابهم‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬والحماس‭ ‬المنقطع‭ ‬النظير‭ ‬الذي‭ ‬أبداه‭ ‬الطلبة،‭ ‬وتصميمهم‭ ‬على‭ ‬الإتيان‭ ‬بأفكار‭ ‬غير‭ ‬تقليدية‭ ‬في‭ ‬مشاريعهم‭. ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬عبر‭ ‬الطلبة‭ ‬أيضاً‭ ‬عن‭ ‬فخرهم‭ ‬لانتمائهم‭ ‬لجامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬وما‭ ‬أكسبتهم‭ ‬إياه‭ ‬من‭ ‬روح‭ ‬المبادرة‭ ‬والقيادة،‭ ‬ووقفت‭ ‬وراء‭ ‬أحلامهم‭ ‬لتحويلها‭ ‬إلى‭ ‬حقيقة‭. ‬

ومن‭ ‬جانبها‭ ‬أثنت‭ ‬مديرة‭ ‬مركز‭ ‬حاضنة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬ومنسقة‭ ‬برامج‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الدكتورة‭ ‬إسراء‭ ‬أحمد‭ ‬ولي،‭ ‬على‭ ‬روح‭ ‬العمل‭ ‬الجماعي‭ ‬والإبداعي‭ ‬التي‭ ‬يبديها‭ ‬طلبة‭ ‬الجامعة‭ ‬سنوياً،‭ ‬والأمر‭ ‬الذي‭ ‬يدفع‭ ‬بهم‭ ‬للتميز‭ ‬والفوز‭ ‬المستمر‭ ‬والتأهل‭ ‬للمراحل‭ ‬التنافسية‭ ‬التالية‭. ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬عملت‭ ‬دائماً‭ ‬–‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إدارتها‭ ‬–‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬متطلبات‭ ‬الفرق‭ ‬الطلابية‭ ‬المشاركة،‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬توفير‭ ‬الخبراء،‭ ‬وأماكن‭ ‬الاجتماعات،‭ ‬والتسهيلات‭ ‬اللوجستية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬ييسر‭ ‬للطلبة‭ ‬المشاركين‭ ‬تنفيذ‭ ‬أفكارهم‭ ‬برؤاهم‭ ‬الخاصة‭. ‬

وجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬عمل‭ ‬فريق‭ (‬Mirage‭)‬،‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬يقوم‭ ‬بتحويل‭ ‬العالم‭ ‬الافتراضي‭ ‬إلى‭ ‬واقع،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إنشاء‭ ‬صورة‭ ‬ثلاثية‭ ‬الأبعاد،‭ ‬تعرض‭ ‬عبر‭ ‬الهولوغرام‭ ‬صوراً‭ ‬ومقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬ثنائية‭ ‬الأبعاد‭ ‬من‭ ‬شاشة‭ ‬مسطحة،‭ ‬كأشكال‭ ‬ثلاثية‭ ‬الأبعاد،‭ ‬أكثر‭ ‬جاذبية‭ ‬وتسلية‭ ‬للمشاهدة‭. ‬

كما‭ ‬عمل‭ ‬فريق‭ (‬Reqahwa‭) ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬إعادة‭ ‬تدوير‭ ‬القهوة،‭ ‬بأخذ‭ ‬بقايا‭ ‬القهوة‭ ‬التي‭ ‬سينتهي‭ ‬بها‭ ‬المطاف‭ ‬إلى‭ ‬سلة‭ ‬المهملات،‭ ‬واعتبارها‭ ‬مورداً‭ ‬قيماً‭ ‬يعاد‭ ‬استخدامه،‭ ‬لصنع‭ ‬منتجات‭ ‬مبتكرة،‭ ‬تعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬الناس‭ ‬والبيئة‭. ‬

وبالنسبة‭ ‬للفرق‭ ‬المتأهلة،‭ ‬فقد‭ ‬طرح‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬إدن‭ ‬للفن‭-‬Edn to Art‮»‬‭ ‬مشروع‭ ‬إنشاء‭ ‬شركة‭ ‬رقمية‭ ‬لبيع‭ ‬المنتجات‭ ‬الفنية‭ ‬ذات‭ ‬الجودة‭ ‬العالية،‭ ‬بأسعار‭ ‬معقولة،‭ ‬لدعم‭ ‬الإنتاج‭ ‬المحلي،‭ ‬وتقدم‭ ‬فريق‭ (‬Digit Budget‭) ‬بمنصة‭ ‬إلكترونية‭ ‬لخلق‭ ‬تجربة‭ ‬تسوق‭ ‬ممتعة‭ ‬وسهلة‭ ‬للعميل‭ ‬والتشجيع‭ ‬على‭ ‬التحكم‭ ‬بالميزانية‭ ‬وتقليل‭ ‬الإنفاق،‭ ‬وفريق‭ (‬Maktabat‭) ‬بمنصة‭ ‬رقمية‭ ‬تربط‭ ‬القارئ‭ ‬بجميع‭ ‬المكتبات‭ ‬المحلية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬واحد،‭ ‬وفريق‭ (‬WARMED‭) ‬بجهاز‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬تسخين‭ ‬القهوة‭ ‬وإبقائها‭ ‬دافئة‭ ‬لمدة‭ ‬25‭ ‬دقيقة‭. ‬

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