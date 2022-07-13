ألمانيا: سنوقف شراء الفحم الروسي في أغسطس والنفط في ديسمبر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات قال نائب وزير المالية الألماني يورج كوكيز في مؤتمر في سيدني: إن ألمانيا ستتوقف تمامًا عن شراء الفحم الروسي في الأول من أغسطس، كما ستتوقف عن شراء النفط الروسي في 31 ديسمبر؛ فيما يمثل تحولًا كبيرًا في مصدر إمدادات الطاقة في البلاد. وقال كوكيز في منتدى سيدني للطاقة، الذي تشارك في استضافته الحكومة الأسترالية ووكالة الطاقة الدولية: “سنتوقف عن شراء الفحم الروسي في غضون أسابيع قليلة”. وأضاف أن الفحم الروسي كان يشكل في السابق 40% من مزيج الفحم الألماني، بينما يشكل النفط الروسي 40% من مزيج البلاد النفطي. وذكر أن ألمانيا تعمل بشكل سريع على تطوير محطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال؛ للمساعدة في سد فجوة إمدادات الغاز؛ لكنه أكد أنه بينما يمكن للولايات المتحدة وقطر معًا توفير حوالى 30 مليار متر مكعب من الغاز في شكل مسال لأوروبا؛ فإن ذلك يترك فجوة كبيرة. أخبار قد تهمك

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