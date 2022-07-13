اخبار دوليه – ردع إيران وبرنامجها أولوية.. بايدن يعد إسرائيل بوثيقة

محمد بن مسعود - الدمام - في‭ ‬خضمّ‭ ‬مشاوراته‭ ‬المقررة‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬أثناء‭ ‬زيارته‭ ‬القصيرة‭ ‬التي‭ ‬يبدأها‭ ‬اليوم،‭ ‬أفادت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬عبرية‭ ‬بأن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬سيوقّع‭ ‬وثيقة‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬بخصوص‭ ‬إيران‭.‬

في‭ ‬التفاصيل،‭ ‬ذكرت‭ ‬المعلومات‭ ‬أن‭ ‬بايدن‭ ‬سيتّفق‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يائير‭ ‬لابيد،‭ ‬على‭ ‬تعاون‭ ‬أمني‭ ‬بشأن‭ ‬عدة‭ ‬قضايا،‭ ‬أهمها‭ ‬التزام‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بعدم‭ ‬السماح‭ ‬لإيران‭ ‬بامتلاك‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية،‭ ‬واستخدام‭ ‬جميع‭ ‬مكونات‭ ‬القوة‭ ‬المشتركة‭ ‬لضمان‭ ‬ذلك‭.‬

ضمان‭ ‬استخدام‭ ‬كامل‭ ‬القوة‭ ‬لردع‭ ‬إيران

كما‭ ‬نقلت‭ ‬التقارير‭ ‬عن‭ ‬مسؤول‭ ‬سياسي‭ ‬إسرائيلي‭ ‬أن‭ ‬القضية‭ ‬الإيرانية‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬أولويات‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬تستشعر‭ ‬خطر‭ ‬مواصلة‭ ‬إيران‭ ‬التوسع‭ ‬بمجالها‭ ‬النووي‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬بايدن‭ ‬سيتعهد‭ ‬بتكثيف‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استخدام‭ ‬كل‭ ‬الوسائل‭ ‬والقوة‭ ‬لإيقاف‭ ‬إيران‭ ‬عن‭ ‬إرهابها‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلته‭ ‬عنه‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬جيروزاليم‭ ‬بوست‮»‬‭ ‬الإسرائيلية‭.‬

كذلك‭ ‬أوضحت‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أهم‭ ‬الأولويات‭ ‬التي‭ ‬ستطرحها‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬والجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أثناء‭ ‬زيارة‭ ‬بايدن،‭ ‬هي‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أنظمة‭ ‬الدفاع‭ ‬الصاروخي،‭ ‬ومناقشة‭ ‬قضية‭ ‬إيران‭ ‬ووكلائها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬طائرات‭ ‬هليكوبتر‭ ‬جديدة‭.‬

زيارة‭ ‬قصيرة

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن،‭ ‬كان‭ ‬غادر‭ ‬العاصمة‭ ‬واشنطن‭ ‬متوجها‭ ‬إلى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬تبدأ‭ ‬الأربعاء،‭ ‬تشمل‭ ‬إسرائيل‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬

وأعلن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركية‭ ‬نيد‭ ‬برايس،‭ ‬أن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬يرافق‭ ‬الرئيس‭.‬

كما‭ ‬أضاف‭ ‬أن‭ ‬بايدن‭ ‬سيجري‭ ‬مشاورات‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬والفلسطينيين،‭ ‬قبل‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬السعودية‭.‬

ويصل‭ ‬بايدن‭ ‬اليوم‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‭ ‬في‭ ‬زيارته‭ ‬القصيرة‭ ‬المستمرة‭ ‬يومين،‭ ‬ثم‭ ‬سيتوجه‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬بمشاركة‭ ‬مصر‭ ‬والأردن‭ ‬والعراق‭.‬