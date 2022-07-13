شكرا لقرائتكم خبر عن تهيئة 100 باب وأكثر من 800 حاجز للمصلين والزائرين في المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استمراراً للجهود اليومية في خدمة حجاج بيت الله وقاصدي المسجد النبوي وتقديم كل ما يعين وييسر على الحاج و الزائر أداءه لعبادته بكل راحة واطمئنان، هيأت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي 100 باب و 52 ممر و 8 ممرات للطوارئ، و أكثر من 800 حاجز للمصلين والزائرين لتسهيل دخولهم وخروجهم.

وسعت الإدارة العامة للحشود والتفويج إلى تمكين كافة الحجاج والزائرين والمصلين في المسجد النبوي من أداء عباداتهم وطاعاتهم بالمساحة التي تقدر بنحو ( 569800 م2 ) وبالطاقة الاستيعابية الكاملة التي تتسع لـ ( 326429 مصلٍ) يستخدمون ( 42 ) مدخلًا بالإضافة الى ( 38 ) مدخلًا من مواقف السيارات و ( 12 ) سلمًا كهربائيًا للصعود الى سطح المسجد النبوي.

كما حرصت وكالة شؤون المسجد النبوي في تقديم خدمات متكاملة سعياً منها لتطوير منظومتها بما يساهم في تهيئة مختلف الوسائل التي تمكن الحجاج والزائرين في المسجد النبوي من أداء عباداتهم بكل راحة وطمأنينة، في ظل التوجيهات الكريمة من القيادة الرشيدة في تقديم كافة الخدمات للمسجد النبوي وزائريه.