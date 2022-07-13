وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي تواصل جهودها في استقبال طلائع الحجيج بعد أدائهم لمناسك الحج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

تواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في الوكالة المساعدة للتفويج وإدارة الحشود ومن خلال الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد النبوي أعمالها وجهودها بشكل يومي خلال موسم حج1443هـ بالتنظيم والمتابعة لتنظيم الحشود داخل وخارج ساحات المسجد النبوي لإستقبال ضيوف الرحمن بعد اتمامهم لمناسك الحج وخدمتهم على أكمل وجهه.

وتسعى من خلالها الإدارة العامة للحشود والتفويج إلى تمكين كافة الحجاج والزائرين والمصلين في المسجد النبوي من أداء عباداتهم وطاعاتهم بالمساحة التي تقدر بنحو ( 569800 م2 ) وبالطاقة الاستيعابية الكاملة التي تتسع لـ ( 326429 مصلٍ) يستخدمون ( 42 ) مدخل بالإضافة الى ( 38 ) مدخل من مواقف السيارات ويتم استقبالهم لداخل المسجد النبوي عبر ( 100 باب ) وعدد ( 18 ) سلمًا عاديًا و ( 12 ) سلمًا كهربائيًا للصعود الى سطح المسجد النبوي.

وخصصت الإدارة العامة للحشود لضمان عدم تكدّس الحركة (250) موظفًا مقسمين على (4) فترات لتسهيل عملية دخول الحجاج و الزوار والمصلين من المداخل والممرات والمصليات ومنع السلوكيات الخاطئة كالتسول وتكدس الأمتعة وعبث الأطفال بساحات المسجد النبوي وعلى مدار الساعة، كما بلغ عدد الممرات الرئيسية ( 38 ) ممرًا والممرات الفرعية ( 14 ) وممرات الطوارئ ( 8 ) وعدد الحواجز المستخدمة أكثر من ( 800 ) حاجز، ويقوم الموظفين باستمرار متابعة الحشود ومنع السلوكيات الخاطئة حيث بلغت انسيابية الممرات في ساحات المسجد النبوي ولله الحمد ( 100% ) وانسيابتها داخل المسجد النبوي ( 99% )، وتهدف خطة الوكالة إلى تحقيق أعلى مستويات الإنسيابية في كافة ممرات المسجد النبوي وتهيئة المصليات وخلو جميع أروقة المسجد النبوي من السلوكيات الخاطئة.

وتقوم الإدارة العامة للحشود والتفويج بتنظيم أعمال الزيارة للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنظيم الصلاة في الروضة الشريفة واستقبال أكثر من ( 40 ) ألف زائر يوميًا، ونقل الزوار من كبار السن وذوي الإعاقة بعربات القولف وعربات التنقل والكراسي المتحركة حيث يبلغ عدد المستفيدين أكثر من ( 7500 ) يوميًا يتم نقلهم عبر ساحات المسجد النبوي، وخدمة الإرشاد المكاني لتوجيه الحجاج والزائرين التائهين.

كما تحرص وكالة شؤون المسجد النبوي في تقديم خدمات متكاملة سعياً منها لتطوير منظومتها بما يساهم في تهيئة مختلف الوسائل التي تمكن الحجاج والزائرين في المسجد النبوي من أداء عباداتهم بكل راحة وطمأنينة, في ظل التوجيهات الكريمة من القيادة الرشيدة في تقديم كافة الخدمات للمسجد النبوي وزائريه.