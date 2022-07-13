لزيادة وعي المستهلكين.. “الغذاء والدواء” تقدم دليل التعامل الآمن مع اللحوم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء دليل التعامل الآمن مع اللحوم للحفاظ على سلامتها من التلوث والفساد. وأكدت الهيئة عبر حسابها على تويتر، أن أهم العلامات لفساد اللحوم: تغير فى الرائحة بسبب تكون بعض الغازات الناتجة عن وجود البكتريا.

تغير في اللون الأحمر المائل للوردي إلى الأحمر الداكن أو الرمادي أو الأصفر.

تغير في الملمس، حيث يكون السليم أملس وناعمًا في حين يصبح لزجا عند فساده بسبب تكاثر البكتريا على السطح. وأكدت الهيئة أنه للحقاظ على اللحوم يجب اتباع الآتي: التأكد من غسل اليدين بالماء الدافيء والصابون قبل وبعد تقطيع اللحوم.

تنظيف الأسطح المستخدمة لتجهيز اللحم بماء دافئ وصابون وتطهيرها بمادة مطهرة قبل وبعد استخدامها.

أسطح وألواح وأدوات تقطيع اللحوم النيئة يجب ألا تستعمل لتقطيع الأغذية الجاهزة للأكل مثل السلطات والفواكه. وأشارت إلى أنه بعد الطهي يجب التأكد من: مراقبة الطعام أثناء الطهي بشكل مستمر.

التأكد من استهلاك اللحوم المطبوخة خلال ساعتين من طهيها.

التأكد من نظافة الأواني أثناء التقديم. أخبار قد تهمك

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