شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزّع 219 طنا من الغذاء و200 أضحية بعدن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الأحد، 219 طنا و 350 كيلوغراما من السلال الغذائية في مديريات البريقة ودار سعد والشيخ عثمان بمحافظة عدن، استفاد منها 12.300 فرد.

ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي ينفذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 200 أضحية لمرضى الفشل الكلوي و الأيتام ومرضى الأمراض المزمنة في مديريات المنصورة والشيخ عثمان ودار سعد بمحافظة عدن، استفاد منها 2.800 فرد، وذلك ضمن مشروع الأضاحي في الجمهورية اليمنية الشقيقة لعيد الأضحى المبارك للعام 1443هـ.

ويهدف المشروع إلى مساعدة الأسر المحتاجة من النازحين خلال عيد الأضحى، وذلك بتوزيع لحوم الأضاحي بمقدار نصف أضحية لكل أسرة، يستفيد منه 4 آلاف أسرة، بواقع 28.000 فرد، في محافظات عدن وحضرموت والمهرة ومأرب.

يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من المملكة ممثلةً بالمركز لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للدول والشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والأوقات.