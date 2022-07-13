شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم ينوّه بالخدمات النوعية التي قُدمت لخدمة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ باسمه ونيابة عن منسوبي التعليم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- بنجاح موسم حج هذا العام، وخدمة حجاج بيت الله الحرام بكل كفاءة ويسر وسهولة.

ونوه بجميع الجهود والإمكانات التي بذلتها القطاعات والأجهزة الحكومية كافة، وما تم من خدمات نوعية تسهم في تيسير الحج لخدمة ضيوف الرحمن وتوفير جميع الخدمات التي تُقدّم للحجاج منذ وصولهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم.

وقال: "إن وزارة التعليم تسعد بالمشاركة السنوية في تفويج حجاج بيت الله الحرام وخدمتهم، من خلال كشافة وزارة التعليم الذين يقدمون جهوداً تطوعية مميّزة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والشراكة المجتمعية تجاه الحجاج والمعتمرين"، مشيراً إلى أن إسهام كشافة التعليم وجميع المشاركين والمشاركات في الأعمال التطوعية تعكس الصورة الحقيقية التي يتحلى بها مواطن المملكة من فعل الخير وتقديم المساعدة، والوقوف جنباً إلى جنب مع مساعي وتوجهات قيادتنا الرشيدة وخدمتها في مختلف المجالات مع القطاعات الحكومية كافة.