السباحة أصبحت عملية مميتة.. قناديل بحر تغزو شواطئ جزيرة فرنسية (صور)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أصبح من الطبيعي أن يرى مرتادو شواطئ كورسيكا، الجزيرة الفرنسية الواقعة في البحر المتوسط، قناديل البحر ذات اللون الوردي، ما جعل فكرة السباحة ودخول المياه أشبه بعملية مميتة.

لكن بعضا من هؤلاء قرر خوض المعركة ومواجهة هذه القناديل، فدخلوا إلى البحر مسلحين بالشباك في محاولة للإمساك بهم.

يقول أحد المواطنين الفرنسيين: “قررنا ألا نسبح، أمضينا بعض الوقت ونحن نلعب مع طفلنا على الرمل.. وتحدثنا قليلا ونحن مستلقين على المنشفة.. لكننا لم نسبح، فقط وضعنا أقدامنا حتى الركبتين في المياه”.

فيما أعرب سائح يزور المنطقة: “إنه لأمر مؤسف، أن تقطع هذه المسافة وتصل إلى هنا لتقول لنفسك، هناك قناديل البحر.. إنه أمر مزعج عندما تريد السباحة ولكن لا بأس.. لأنك ولو تعرضت للدغة قنديل.. قد لا يكون ذلك ممتعا”.

وتعد القناديل من أقدم الحيوانات وهي قادرة على الطفو والسباحة؛ ويعود تاريخ ظهورها إلى أكثر من 500 مليون سنة أو أكثر