محمد بن مسعود - الدمام - شاهد.. مسلح عراقي يقتل جاره ويصيب زوجته وطفليه داخل منزلهم في بغداد

أقدم عراقي على قتل جاره وإصابة زوجته وطفليه بأعيرة نارية ولاذ بالفرار، فيما ألقت الشرطة القبض عليه بعد مرور 24 ساعة . وحسب ” وسائل إعلام ” اقتحم المتهم منزل جاره في منطقة “الملحانية” ببغداد وأطلق الأعيرة النارية ما أسفر عن مقتل جاره إثر إصابته ب 8 طلقات نارية وإصابة زوجته وطفليه بإصابات خطيرة نقلوا على إثرها للمستشفى. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : ووفقا لموقع “السومرية نيوز” قالت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية في بيان لها ، إنه تم ضبط المتهم بعد قتله جاره، وذلك بكمين محكم في منطقة الكرادة ببغداد”. وأشارت إلى “تسليمه إلى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقه”.

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