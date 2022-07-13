أين ذهب رايحي بعد الباطن؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات

وقعت إدارة نادي الظفرة الإماراتي مع الهولندي محمد رايحي لاعب فريق الباطن الأول لكرة القدم في صفقة انتقال حر، بعد موسمين قضاهما مع ممثل حفر الباطن.

وانضم الهولندي رايحي البالغ (28 عاماً) إلى صفوف الفريق البطناوي في الأول من شهر أكتوبر 2020، ولعب مع الباطن 54 مواجهة في بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين خلال موسمين، حملت توقيعه على 11 هدفاً، فيما تمكن من صناعة 5 أهداف، إضافة إلى 3 مباريات في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على مدار موسمي 20-21 و 21-22.

وتعد محطة الظفرة هي الخامسة عبر مسيرة الجناح التي دشنها عام 2011 مع فريق إيندهوفن الهولندي (تحت 19 عاما)، ومنه انتقل إلى نيميخن الهولندي ومعه لعب أكبر عدد من المباريات مع فريق واحد بواقع 66 مباراة، كما خاض تجربة مع سبارتا روتردام الهولندي في 60 لقاء.

يذكر أن الظفرة الذي تعاقد أيضاً مع المدرب الصربي نيبوشا فيسوفينتش قبل يومين، الخليج 365 له ضم البرازيلي جليرمي من فريق الفيصلي السعودي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.