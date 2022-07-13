أمراء يشكرون ولي العهد على تطوير مساجد تاريخية بمناطقهم

رفع عدد من أمراء المناطق الشكر والامتنان إلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لتدشين المرحلة الثانية من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل وترميم 130 مسجدا تاريخيا في مختلف مناطق المملكة.‏

وتقدم أمير جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة بالشكر والتقدير لولي العهد حيث شملت المرحلة الثانية مسجدي العباسية والنجدي في جازان.

وشكر أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ولي العهد بعد تدشين المرحلة الثانية لمشروع تطوير المساجد التاريخية، ومن بينها أحد المساجد التاريخية بمنطقة القصيم، ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية.

ورفع أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز باسمه وباسم أهالي المنطقة الشكر والامتنان لولي العهد لتدشينه المرحلة الثانية من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، حيث تم اختيار مسجد فيضه اثقب بمحافظة الحائط التابعة لمنطقة حائل .‏

كما رفع أمير الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز الشكر لولي العهد بعد أن اشتملت المرحلة الثانية من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية مسجدين تاريخيين في المنطقة.

كما رفع أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد الشكر والامتنان لولي العهد لذات المناسبة، حيث تم اختيار مسجد واحد في المنطقة لتطويره.

كما رفع أمير الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز شكره إلى ولي العهد، بمناسبة تدشين المرحلة الثانية من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل وترميم 130 مسجدًا تاريخيًا في مختلف مناطق المملكة، ومن بينها أحد المساجد التاريخية في منطقة الحدود الشمالية.

وتشمل المرحلة الثانية من مشروع تطوير المساجد التاريخية 30 مسجدًا تاريخيًا موزعة على مناطق المملكة الـ 13، بواقع 6 مساجد لمنطقة الرياض، و5 مساجد في منطقة مكة المكرمة، و4 مساجد في منطقة المدينة المنورة، و3 مساجد في منطقة عسير، ومسجدان في المنطقة الشرقية، ومثلهما في كل من الجوف وجازان، ومسجدًا واحدًا في كل من الحدود الشمالية، تبوك، الباحة، نجران، حائل، والقصيم.