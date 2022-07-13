محافظ هيئة المواصفات يهنئ القيادة بنجاح موسم حج 1443هـ

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رفع معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي باسمه وباسم كافة منسوبي الهيئة أصدق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الدفاع – حفظهما الله – ولأصحاب السمو والمعالي رؤساء القطاعات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1443هـ.

وأشاد بالمشاركة المتميزة لمختلف القطاعات المشاركة في أعمال الحج (العسكرية، والأمنية، والخدمية الحكومية والخاصة، وكذلك التطوعية)، حيث ساهمت تلك الجهود المخلصة للقائمين على هذه الشعيرة العظيمة في أن يكون موسم الحج لهذا العام موسماً استثنائياً، ولم يكن لهذه الجهود أن تتحقق إلا بفضل الله أولاً ثم بدعم وتوجيهات القياده الرشيده لمختلف القطاعات المشاركة في أعمال الحج لهذا العام ، مشيراً إلى أن نجاح وتميز الخدمات التي توفرها المملكة للحجيج من الأمور التي يحق أن يفاخر بها كل شخص ينتمي لهذه البلاد المباركة.

وأكد معاليه على أن ما بذلته القطاعات المشاركة في حج هذا العام أدى بفضل الله إلى خلق صورة عظيمة يشار لها بالبنان في كافة أنحاء العالم، وترسيخ لمكانة مملكتنا المعطاء كقلب نابض للعالم الإسلامي والعربي, سائلاً الله العلي القدير أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، خير الجزاء على ما يبذلانه من أعمال جليلة لخدمة ضيوف الرحمن والمشاعر المقدسة ، وأن يحفظ البلاد ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار.