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حملة نظافة اليوم في المنطقة الأولى من المدينة القديمة لرفع المخلفات والاتربة من باب النصر حارة المجعارة

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محمد بن مسعود - الدمام - حملة نظافة اليوم في المنطقة الأولى من المدينة القديمة لرفع المخلفات والاتربة من باب النصر حارة المجعارة

الاربعاء 13 يوليو 2022 الساعة 03:54

وكل مانتمناه من ابناء المنطقة
هو المحافظة على المكان وعدم رمي المخلفات بعد تنظيف الموقع
 

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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