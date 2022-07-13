محمد بن مسعود - الدمام - حملة نظافة اليوم في المنطقة الأولى من المدينة القديمة لرفع المخلفات والاتربة من باب النصر حارة المجعارة الاربعاء 13 يوليو 2022 الساعة 03:54 وكل مانتمناه من ابناء المنطقة

هو المحافظة على المكان وعدم رمي المخلفات بعد تنظيف الموقع

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