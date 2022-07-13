محمد بن مسعود - الدمام - إب .. رفع أكثر من ألفي طن مخلفات خلال ثلاثة أيام من إجازة العيد

إب – سبأ: رفع صندوق النظافة والتحسين بمحافظة إب، أكثر من ألفين و200 طن من المخلفات ومخرجات الأسواق في مركز المحافظة، خلال ثلاثة أيام من إجازة عيد الأضحى. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : وأوضح مدير صندوق النظافة في المحافظة، خالد غالب ، أن حملات رفع المخلفات ستستمر حفاظا على البيئة والصحة العامة. وبين أن الحملات استهدفت إلى جانب رفع المخلفات نقل 800 طن من الأتربة والأحجار ومخلفات البناء إلى المقلب.. مشيدا بجهود عمال النظافة والمناطق في إنجاح الحملات خلال فترة العيد.

سبأ

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