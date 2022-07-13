“الأرصاد”: أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة نجران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس نَبَّهَ المركزُ الوطنيُّ للأرصاد اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية على مدينة نجران ، و الخرخير ، ومحافظات حبونا، وبدر الجنوب، وثار، وخباش، ويدمة، وشرورة.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة صباحاً.

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