أعراض في أصابع القدم تدل على ارتفاع الكوليسترول بالدم

محمد بن مسعود - الدمام - وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الأعراض يمكن أن تشمل هشاشة أظافر القدم وبطء نموها دون وجود أي أسباب تتعلق بنمط الحياة، بالإضافة إلى التنميل أو تغير لون الجلد، وفقًا لـ «العربية».
وكان قسم الجراحة بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، قد أشار في وقت سابق إلى أن أعراض ارتفاع الكوليسترول يمكن أن تشمل:
1- التقلصات.
2- الشد العضلي في الساقين وفي الأرداف والفخذين والقدمين، والتي يمكن أن تخف بعد الحصول على بعض الراحة.
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3- الشعور بنبضات ضعيفة أو غائبة في الساقين أو القدمين.
4- ملاحظة تقرحات أو جروح في أصابع القدم أو القدمين أو الساقين.
5- عدم ملائمة الجروح.
6- تحول لون بشرة المريض إلى شاحب أو إلى الزرقة.
7- انخفاض درجة الحرارة في ساق مقارنة بالساق الأخرى.
8- ضعف نمو الأظافر على أصابع القدم.
9- انخفاض نمو الشعر على الساقين.
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