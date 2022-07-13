شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. انطلاق اختبارات الدور الثاني لطلاب «الثالث الثانوي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مصدر لـ ”الخليج 365” أن اختبارات الدور الثاني، للطلاب المتوقع تخرجهم في المرحلة الثانوية، ستبدأ يوم الأحد الموافق 18/ 12/ 1443هـ، لمدة أسبوع، حتى يوم الخميس الموافق 22/ 12/ 1443هـ.

لجان إشرافية

وأشار إلى تقديم الاختبارات، حتى يتمكن الطلاب من التسجيل في الكليات والجامعات، موضحًا أن آلية تنفيذ اختبارات الدور الثاني تشمل تشكيل كل إدارة تعليمية، لجنة إشرافية، بعضوية كل من المساعدين للشؤون التعليمية، ومدير الاختيارات والقبول للإشراف والمتابعة.تحديد وتجهيز

وأضاف: تتمثل مهامهم في حصر الطلاب المتوقع تخرجهم على مستوى إدارة التعليم، وتحديد وتجهيز المقر الذي سيطبّق فيه الاختبار، على أن يتسع لـ500 طالب، وفي حال زاد العدد عن ذلك، يمكن للإدارة فتح مقر آخر، وتشكل اللجنة الإشرافية اللجنة التنفيذية، ويرأسها مدير الاختبارات والقبول، وعضوية مدير للمقر، ومعلمين في المواد المستهدفة «معلم لكل 150 طالبًا»، ومراقبين للجان «مراقب لكل 25 طالبًا»، وحارس للمقر.

جداول ونماذج

وأشار إلى أن من مهام اللجان التنفيذية في إدارات التعليم، التي ستنفذ أعمال اختبارات الدور الثاني للطلاب المتوقع تخرجهم في المرحلة الثانوية، تحديد المواد الدراسية المستهدفة، وإعداد جداول الاختبارات، وتجهيز النماذج، والنماذج البديلة، ومراقبة اللجان، والتصحيح والرصد، وإخراج النتائج، وطباعة شهادات الطلاب الخريجين.

الدوام الرسمي

وبيّن أنه على كل مدير تعليم إصدار قرار بتكليف اللجنة التنفيذية للعمل خارج وقت الدوام الرسمي؛ لإنهاء كافة أعمال اختبارات الدور الثاني للطلاب.