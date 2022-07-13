شكرا لقرائتكم خبر عن رابع أيام العيد.. إقبال متزايد على الواجهات البحرية والحدائق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل المحتفلون بالعيد التوافد على الواجهات البحرية والحدائق في رابع أيام العيد، لقضاء أوقات مميزة مع الأجواء الجميلة التي تشهدها المنطقة خلال هذه الأيام، والاستمتاع بالمسطحات الخضراء وألعاب أطفال، ومقاعد الجلوس والأكشاك والمطاعم المتنوعة.

ورصدت عدسة ”الخليج 365” ممارسة المتنزهين رياضات المشي والدراجات الهوائية في المسارات المخصصة لها، والتقاط الصور التذكارية، وأتيحت الفرصة أمام الأطفال للهو بالألعاب المنتشرة على طول الكورنيش.

وكانت أمانة المنطقة الشرقية عملت على تجهيز وإعداد المواقع الترفيهية بالمنطقة منذ فترة لاستقبال الزوار، وتوفير الخدمات اللازمة لها، والعمالة الدائمة للمتابعة اليومية، ورفع النفايات يوميا من أجل راحة مرتادي الشواطئ، بالإضافة إلى جميع المتنزهات بالمنطقة.